Wohin geht es nun, Deloreanration?

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Delorean wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse hat sich der Kurs der Delorean-Aktie auf 0,051 AUD eingependelt, was +27,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +70 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Delorean-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (56) als auch der 25-Tage-RSI (33,85) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Delorean basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Delorean. Es gab vier positive und acht negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Delorean daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

