Wohin geht es nun, Delignit?

Die Delignit-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,6 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,94 EUR, was einem Unterschied von -14,35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,97 EUR wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-0,76 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Delignit-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Delignit-Aktie lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie entsprechend als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Delignit eine negative Differenz von -3,9 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte". Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors wird Delignit analysiert. Die Aktie hat über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden. Daher wird die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

