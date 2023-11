Wohin geht es nun, Datang Environment Industry?

Dividende: Datang Environment Industry weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,03 Prozent auf, was 3,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 9 Prozent. Daher kann die Aktie als unrentables Investment betrachtet werden und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datang Environment Industry liegt bei 5,68, was unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt das KGV 212,66. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Anhand unserer Analyse lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Datang Environment Industry jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Datang Environment Industry. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Datang Environment Industry überverkauft, weshalb die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Datang Environment Industry auf der Basis der verschiedenen Kriterien.