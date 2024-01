Wohin geht es nun, Danimer Scientific?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Danimer Scientific-Aktie liegt der RSI bei 40,91, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 52,74 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann das Anleger-Sentiment beeinflussen. Für Danimer Scientific wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Danimer Scientific bei 2,29 USD verläuft, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,02 USD, was einem Abstand von -55,46 Prozent entspricht. Auch gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage verzeichnet die Aktie eine negative Differenz von -19,05 Prozent, was ebenfalls ein schlechtes Signal ergibt. Insgesamt fällt daher die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse schlecht aus.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an vier Tagen und einer überwiegend negativen an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI und der Diskussionsintensität, während die technische Analyse auf ein schlechtes Rating hindeutet. Das Anleger-Sentiment hingegen wird insgesamt positiv bewertet.