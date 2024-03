Wohin geht es nun, DT Capital?

Die aktuelle Dividendenrendite von Dt Capital liegt bei 0 %, was 5,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet Dt Capital eine Rendite von -35,35 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,79 Prozent. Auch hier liegt Dt Capital mit 21,56 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Dt Capital bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung durchschnittliche Werte aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen neutral gegenüber Dt Capital eingestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Dt Capital daher ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.