Wohin geht es nun, Croda International?

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Croda 1 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 5133,33 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 9,66 Prozent vom letzten Schlusskurs (4681 GBP) entspricht. Insgesamt erhält die Croda-Aktie daher eine positive Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Croda bei 5007,99 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 4681 GBP gehandelt wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -6,53 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu einer neutralen Bewertung von -1,35 Prozent im Vergleich zum GD50. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des öffentlichen Interesses zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Croda in den letzten Monaten gestiegen ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung des öffentlichen Interesses an der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Croda-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Tendenzen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für die Croda-Aktie.