Wohin geht es nun, Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Costamare-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 7,94 Punkten und ein 25-Tage-RSI von 19,5 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und erhalten daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Costamare von 26,1665 USD eine Entfernung von +3,55 Prozent vom GD200 (25,27 USD) aufweist, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 25,43 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Costamare wird als positiv bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass die Costamare-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Costamare-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.