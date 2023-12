Wohin geht es nun, Cosmos Exploration?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese sogar verstärken oder umkehren. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Cosmos Exploration wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf kaum identifizierbare Änderungen hinweist. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Cosmos Exploration-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,75, was bedeutet, dass Cosmos Exploration weder über- noch unterkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cosmos Exploration auf 0,31 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,084 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -72,9 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,11 AUD, was eine Distanz von -23,64 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cosmos Exploration von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher ist die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen. Somit führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".