Wohin geht es nun, CommsChoice?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Comms liegt bei 10, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,62, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Diskussionen zu Comms in den sozialen Medien zeigen eine klare Tendenz zu negativen Meinungen in den letzten beiden Wochen. Auch die vorherrschenden Themen sind überwiegend negativ. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung rund um Comms gezeigt. Dies basiert auf einer Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse der Comms-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,07 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,065 AUD, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,06 AUD) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+8,33 Prozent) und führt zu einem "Gut"-Rating. Somit erhält die Comms-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Sollten CommsChoice Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich CommsChoice jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CommsChoice-Analyse.

CommsChoice: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...