Wohin geht es nun, Coffeesmiths Collective?

Die technische Analyse für die Coffee-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,006 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -70 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was einer Distanz von -40 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Coffee-Aktie liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 66 und wird daher auch als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Coffee mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,73 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Coffee in den sozialen Medien diskutiert wurde, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen besonders über positive Themen rund um Coffee diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Neutral".