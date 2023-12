Wohin geht es nun, Codere Online US?

Die Technische Analyse von Codere Online Luxembourg-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für den längerfristigen 200-Tages-Zeitraum bei 3,06 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 3,1 USD, was eine Abweichung von +1,31 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,11 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Codere Online Luxembourg also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Codere Online Luxembourg ist neutral, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Die Bewertung der langfristigen Stimmung rund um Codere Online Luxembourg ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Codere Online Luxembourg momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Codere Online Luxembourg also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.