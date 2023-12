Wohin geht es nun, Cloud Nine Web3 Technologies?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Anonymous Intelligence bei 0,02 CAD liegt, was einer Entfernung von -80 Prozent vom GD200 (0,1 CAD) entspricht. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs schlecht bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,04 CAD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -50 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass Anonymous Intelligence momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 65 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Anonymous Intelligence in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für den heutigen Tag führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Anonymous Intelligence durchschnittlich ist. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.