Wohin geht es nun, Clorox?

Die Clorox-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts beträgt 149,63 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 142,78 USD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 132,45 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität keine signifikante Abweichung zum Durchschnitt und führt daher ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Clorox-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Clorox eine Dividendenrendite von 3,68 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt sich, dass die Clorox-Aktie mit einer Rendite von 1,4 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche weist die Aktie eine deutlich niedrigere Rendite auf. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und Bewertung der Clorox-Aktie verschiedene Ergebnisse, die von "Gut" über "Neutral" bis hin zu "Schlecht" reichen. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Bewertung der Aktie zu berücksichtigen.