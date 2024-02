Wohin geht es nun, Clean Air Metals?

Die technische Analyse der Clean Air Metals-Aktie betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 66,67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt auch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Air Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt um 25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Clean Air Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Clean Air Metals. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Clean Air Metals basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz, wobei die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.