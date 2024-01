Wohin geht es nun, Citigroup?

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an sechs Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Aspekte bezüglich des Unternehmens Citigroup gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) im Rahmen der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Citigroup derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 45,31 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 53,02 USD liegt, was einer Abweichung von +17,02 Prozent entspricht.

Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 47,21 USD, was einer Abweichung von +12,31 Prozent entspricht. Auch hier ergibt sich ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Citigroup liegt bei 31,19, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysten bewerten die Aktie der Citigroup langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen waren 5 positiv, 4 neutral und 1 negativ. Es liegen keine aktuellen Analysten-Updates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 55,6 USD, was einer Erwartung von 4,87 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.