Wohin geht es nun, Cipher?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

In den letzten zwei Wochen wurde Cipher von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Bei der Messung der Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Cipher ergab die Untersuchung auf diese beiden Faktoren hin eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Cipher erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Für Cipher ergibt sich hier eine Bewertung als "Schlecht", während der RSI25 eine Einstufung als "Neutral" zeigt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren und zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Cipher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.