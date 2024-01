Wohin geht es nun, Cie Financiere Richemont?

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die Cie Financiere Richemont-Aktie hat gemäß der technischen Analyse eine gemischte Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -10,93 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen.

Hinsichtlich der Dividende weist Cie Financiere Richemont eine Dividendenrendite von 2,36 % auf, was 0,9 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3,63 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,17 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite 1,46 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

