Wohin geht es nun, Cidara Therapeutics?

Analysten haben insgesamt 2 Bewertungen für die Cidara Therapeutics-Aktie abgegeben. Alle 2 Bewertungen sind positiv, es gibt keine neutralen oder schlechten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 550,89 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 0,845 USD bedeutet.

Das Stimmungsbild bei Cidara Therapeutics hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat negative Themen diskutiert, was auf eine negative Stimmung hinweist. Die Anzahl der Beiträge hat sich jedoch nicht signifikant verändert.

Die charttechnische Analyse zeigt einen negativen Trend für die Cidara Therapeutics-Aktie. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,17 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,845 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -27,78 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,92 USD über dem aktuellen Schlusskurs (-8,15 Prozent).

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Cidara Therapeutics mit einer Rendite von 50,36 Prozent deutlich darunter. Die Biotechnologie-Branche hat im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 179,74 Prozent erzielt, wobei Cidara Therapeutics nur 129,38 Prozent erreicht hat.