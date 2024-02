Wohin geht es nun, China Travel Investment Hong Kong?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben China Travel Investment Hong Kong auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf China Travel Investment Hong Kong diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Analyse als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat China Travel Investment Hong Kong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -3,43 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite mit -4,86 Prozent unter dem Durchschnitt um 8,14 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für China Travel Investment Hong Kong liegt bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 auf 25-Tage-Basis einen Wert von 46,34, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Travel Investment Hong Kong derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (1,12 % gegenüber 6,51 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.