Wohin geht es nun, China Ocean Fishing?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. China Ocean Development weist derzeit ein KGV von 14 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Luftfracht- und Logistikbranche im Durchschnitt ein KGV von 13 haben. In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte wird die Aktie von China Ocean Development daher als weder unter- noch überbewertet eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Ocean Development diskutiert, weshalb die Aktie ebenfalls neutral bewertet wird.

Die technische Analyse der China Ocean Development-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (-16,67 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs unter diesem (-6,25 Prozent), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein schlechtes Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Ocean Development zeigt einen Wert von 54,55, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als neutral.