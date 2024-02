Wohin geht es nun, China Metal Utilization?

China Metal Utilization wird in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau schlechter bewertet, da die Dividende bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 5,98 % liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die China Metal Utilization als "Neutral" eingestuft. Der RSI beträgt 50, was als neutral gilt, und der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt ebenfalls 50, was auch als neutral eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass China Metal Utilization eine Rendite von -48,39 % erzielt hat, was mehr als 41 % unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,67 %, was China Metal Utilization ebenfalls um 40,72 % unterbietet. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die China Metal Utilization-Aktie aufgrund des Schlusskurses von 0,048 HKD (-4 % Unterschied) als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.

Insgesamt erhält China Metal Utilization in Bezug auf Dividende, Relative Strength Index, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse überwiegend "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen.