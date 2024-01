Wohin geht es nun, China Huarong Asset Management?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die China Huarong Asset Management-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60 ebenfalls neutral einzustufen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die China Huarong Asset Management-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Huarong Asset Management-Aktie aktuell bei 0,39 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses zu dieser Linie beträgt 0 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,39 HKD, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ebenfalls "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. China Huarong Asset Management weist hierbei einen Wert von 83,2 auf, was deutlich über dem Branchenmittel liegt und somit auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 22,52, was einen Abstand von 270 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Abschließend betrachtet das Sentiment und Buzz im Internet die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. In Bezug auf China Huarong Asset Management wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.