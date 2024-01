Wohin geht es nun, China Fangda?

Anleger: China Fangda-Aktie erhält "Neutral"-Bewertung

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu China Fangda überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um China Fangda diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von China Fangda beträgt derzeit 45,45 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,74 an, dass China Fangda weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt China Fangda mit 1,06 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent in der "Bauprodukte"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die China Fangda-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass China Fangda mit einem Wert von 14,45 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.