Wohin geht es nun, Chengdu Road, Bridge Engineering?

Die Analyse von Chengdu Road & Bridge Engineering zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Road & Bridge Engineering mit 37,43 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Chengdu Road & Bridge Engineering aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur Branche "Industrie" hat die Aktie eine Rendite von -7,36 Prozent erzielt, was 8,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Aktie 9,18 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.