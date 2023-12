Wohin geht es nun, Carl Zeiss Meditec?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec liegt derzeit bei 27. Das bedeutet, dass die Börse 27,63 Euro für jeden Euro Gewinn von Carl Zeiss Meditec zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 72 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Carl Zeiss Meditec gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einem "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Carl Zeiss Meditec diskutiert. Die statistischen Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Carl Zeiss Meditec eine Performance von -34,01 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -16,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,6 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Carl Zeiss Meditec um 31,7 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.