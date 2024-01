ScandiDos AB Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Scandidos-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,14 SEK, was einer Abweichung von -5,14 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,88 SEK, was einer Abweichung von +7,98 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scandidos-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 11,01, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,23 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Aktie von Scandidos eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Signale für die Scandidos-Aktie, wobei die einfache Charttechnik zu einem neutralen Rating führt, der Relative Strength Index hingegen ein gutes Ranking ergibt und das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.