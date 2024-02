Wohin geht es nun, Canadian Solar?

Der Aktienkurs des Unternehmens Canadian Solar zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Informationstechnologie-Sektors eine Rendite von -45,47 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten von 7,98 Prozent liegt Canadian Solar mit einer Rendite von 53,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Canadian Solar-Aktie aktuell als "Gut". Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen im letzten Jahr. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Canadian Solar vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 32,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 53,52 Prozent vom letzten Schlusskurs von 21,17 USD bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Solar beträgt 4, was im Vergleich zu einem Durchschnitt von 75 in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" zeigt, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canadian Solar derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 28,13 USD, während der Kurs der Aktie bei 21,17 USD um -24,74 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 23,17 USD zeigt eine Abweichung von -8,63 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.