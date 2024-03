Wohin geht es nun, California Water Service?

Weitere Suchergebnisse zu "Atea":

Die Dividendenrendite von California Water Service beträgt derzeit 2,4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,84 % als niedrig eingestuft wird. Dies entspricht einer Differenz von 2,44 Prozentpunkten, was zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die technische Analyse der California Water Service-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 46,22 USD lag, was einem Unterschied von -6,93 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 49,66 USD entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die California Water Service-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hatte die California Water Service-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt nur um -2,32 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -14,46 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die California Water Service-Aktie anhand verschiedener Bewertungskriterien.