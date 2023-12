Wohin geht es nun, CMC Metals?

Anleger sind in den letzten zwei Wochen besonders positiv über das Unternehmen Cmc Metals in den sozialen Medien diskutiert. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Tagen verschlechtert und es gibt mehr negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute neutral bewertet.

Aus technischer Sicht sieht es ebenfalls schlecht für Cmc Metals aus. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 0,13 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,07 CAD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -46,15 Prozent und wird als schlecht bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,09 CAD, was einer Abweichung von -22,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Veränderung in den letzten Monaten. Die Aktie erhält daher ein neutrales Rating. Außerdem wurde in den letzten Monaten weder mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,77 %) schneidet Cmc Metals bei der Dividende mit 0 % schlechter ab. Die aktuelle Bewertung ist daher schlecht.