Wohin geht es nun, CES Energy?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ces Energy liegt aktuell bei 6,12, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 67 ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Ces Energy spiegeln eine negative Stimmung wider. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ces Energy aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".