Wohin geht es nun, Brookdale Senior Living?

Weitere Suchergebnisse zu "Brookdale Senior Living":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Brookdale Senior Living wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Brookdale Senior Living als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 87,04, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 42,49 zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Brookdale Senior Living im vergangenen Jahr eine Rendite von 108 Prozent erzielt, was 83,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche liegt Brookdale Senior Living um 72,13 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brookdale Senior Living beträgt 1, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine positive Einschätzung.