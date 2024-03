Wohin geht es nun, Broadstoneet Lease Inc?

Die Broadstone Net Lease Inc befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf einer technischen Analyse des Aktienkurses. Der aktuelle Kurs liegt bei 15,11 USD, was einer Entfernung von -4,06 Prozent vom GD200 (15,75 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 15,58 USD, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand -3,02 Prozent beträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Broadstone Net Lease Inc liegt bei 23,94, was als "gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 56,91, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "gutes" Rating.

Die Analysten bewerten die Aktie der Broadstone Net Lease Inc auf langfristiger Basis als "neutral", wobei das mittlere Kursziel bei 14 USD liegt. Dies entspricht einer Erwartung von -7,35 Prozent, was zu einer "schlechten" Einstufung führt. Insgesamt vergeben die Analysten daher eine Bewertung von "neutral".

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Mehrheitlich wurden dort positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Broadstone Net Lease Inc. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Bewertung der Anleger-Stimmung.