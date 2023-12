Wohin geht es nun, Bouygues?

Bouygues-Aktie mit guter Performance im Branchenvergleich

Bouygues verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 23,73 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt keine Veränderung aufwiesen, bedeutet dies eine Outperformance von +23,73 Prozent für Bouygues. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 0 Prozent deutlich überdurchschnittlich ab. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bouygues-Aktie weist aktuell einen Wert von 90 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und zeigt, dass Bouygues weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Bouygues. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Bouygues liegt bei 32,09 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 34,3 EUR liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 33,98 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bouygues auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

