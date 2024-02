Wohin geht es nun, Bonheur?

Die Stimmung und das Interesse an Bonheur Asa in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Nach einer Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bonheur Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 234,32 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 213,5 NOK liegt, was einem Unterschied von -8,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (226,73 NOK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 26,19, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 77,02 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Gesamtbewertung auf Basis des RSI ist daher "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bonheur Asa daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.