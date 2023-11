Wohin geht es nun, Belite BioADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 31 für die Belite Bio-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 48,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Belite Bio konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Belite Bio insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Aufgrund der Kursprognose der Analysten ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -18,87 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.