Wohin geht es nun, Beijing Yanjing Brewery?

In den letzten vier Wochen konnten bei Beijing Yanjing Brewery positive Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Die fundamentale Bewertung der Aktie ist neutral, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche durchschnittlich ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält Beijing Yanjing Brewery auch in Bezug auf den RSI eine schlechte Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine negative Bewertung für die Aktie auf Basis der RSI-Bewertung.