Wohin geht es nun, Beijing Dynamic Power?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Beijing Dynamic Power in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Beijing Dynamic Power wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Wenn wir uns den Aktienkurs im Vergleich zur Branche ansehen, hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Beijing Dynamic Power damit 1,13 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,73 Prozent, und Beijing Dynamic Power liegt aktuell 1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkt Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Dynamic Power. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. Konkret gab es 2 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Schauen wir uns die technische Analyse an: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Dynamic Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 5,78 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,67 CNH) weicht somit -1,9 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Entwicklung, mit einem letzten Schlusskurs von 5,73 CNH und einer Abweichung von -1,05 Prozent. Unterm Strich erhält die Beijing Dynamic Power-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.