Wohin geht es nun, Beijing Capital Airport?

Der Aktienkurs von Beijing Capital Airport verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,43 Prozent, was 51,3 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt, der bei -8,13 Prozent liegt. Im Bereich "Verkehrsinfrastruktur" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -3,17 Prozent, wobei Beijing Capital Airport aktuell 56,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beijing Capital Airport liegt der RSI7 bei 25,81 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) wird Beijing Capital Airport als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 57,87 deutlich über dem Branchen-KGV von 15,1 liegt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Kommunikation im Internet führte zu einer "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität als durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung als kaum verändert bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Beijing Capital Airport.