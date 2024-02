Wohin geht es nun, Bastion Minerals?

Die Bastion Minerals befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0.012 AUD etwa +20 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -40 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Bastion Minerals in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen etwas abgenommen. Insgesamt erhält Bastion Minerals daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bastion Minerals gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bastion Minerals wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65,79 ebenfalls an, dass Bastion Minerals weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Bastion Minerals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.