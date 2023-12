Wohin geht es nun, Bank of Japan?

Weitere Suchergebnisse zu "Ioneer":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie Anleger berichten. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an zehn Tagen negative Themen überwogen. Besonders wurde über negative Aspekte in Bezug auf das Unternehmen Bank Of Japan gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht", was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage erhält die Bank Of Japan-Aktie ein "Neutral"-Rating, da der RSI bei 64,81 Punkten liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Hingegen zeigt der RSI25, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank Of Japan derzeit bei 27058,45 JPY. Trotz eines Aktienkurses von 26500 JPY und einem Abstand von -2,06 Prozent wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage signalisiert der GD50 mit einem Niveau von 28576 JPY und einem Abstand von -7,26 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine Zunahme registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung mit "Gut" führt.