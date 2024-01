Wohin geht es nun, Bank für Tirol und Vorarlberg?

Der Aktienkurs der Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 23,84 Prozent, was einer Underperformance von -1,81 Prozent für die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 17,06 Prozent, wobei die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg um 4,98 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung gegenüber der Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Fokus, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 43,55 EUR lag. Der letzte Schlusskurs (46 EUR) weicht somit um +5,63 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (45,18 EUR) und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge waren zu erkennen. Daher erhält die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.