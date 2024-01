Wohin geht es nun, Bally's?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Bally's 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20 USD, was einem potenziellen Anstieg um 65,84 Prozent vom letzten Schlusskurs (12,06 USD) entspricht. Daher erhält die Bally's-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zugunsten positiver Themen verschoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bally's-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,31 USD, was einer negativen Abweichung von -15,72 Prozent vom letzten Schlusskurs (12,06 USD) entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringfügige Abweichung von +2,29 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bally's liegt bei 88,08, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.