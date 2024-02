Wohin geht es nun, Avant Brands?

Die technische Analyse der Avant Brands zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,16 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,105 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -34,38 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,13 CAD, was einer Distanz von -19,23 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird. Alles in allem erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Avant Brands untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Avant Brands diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Avant Brands-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum bewertet. Der RSI der Avant Brands liegt bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 68,42 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Avant Brands-Aktie.