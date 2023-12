Wohin geht es nun, Austco Healthcare?

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Austco Healthcare wurden in Bezug auf die Stimmung der Anleger und Nutzer im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein mittleres langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Austco Healthcare zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Austco Healthcare bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Austco Healthcare diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhielt Austco Healthcare auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Austco Healthcare-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhielt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,16 AUD, wobei der letzte Schlusskurs mit 0,195 AUD deutlich darüber liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +21,88 Prozent im Vergleich. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,18 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird Austco Healthcare basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) und der RSI25 zeigen beide eine "Neutral"-Einschätzung für die Austco Healthcare-Aktie. Der RSI liegt bei einem Niveau von 50 und der RSI25 bei 41,18, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.