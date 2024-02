Wohin geht es nun, Auctus Alternative Investments?

Anleger: Auctus Investment wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Auctus Investment eine normale Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Auctus Investment eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Index erhält Auctus Investment aktuell die Bewertung "Neutral", da der Wert 60 weder überkauft noch überverkauft ist. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 65. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Auctus Investment beläuft sich mittlerweile auf 0,75 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,66 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12 Prozent und führt zu einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,7 AUD, was einer Distanz von -5,71 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Auctus Investment als "Schlecht" vergeben.