Wohin geht es nun, Atlanticus?

Der Aktienkurs von Atlanticus hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,38 Prozent erreicht, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor 16,08 Prozent über dem Durchschnitt von 6,29 Prozent liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 10,99 Prozent, wobei Atlanticus aktuell 11,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in Bezug auf Atlanticus in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Atlanticus derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierungsbranche (0 % gegenüber 5,79 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Obwohl es in der Internet-Kommunikation keine starken Ausschläge gab, wurde die Stimmung für Atlanticus in den letzten Wochen als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die keine außergewöhnliche Aktivität gemessen hat. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.