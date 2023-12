Wohin geht es nun, Ascent Resources?

Die technische Analyse zeigt, dass die Ascent derzeit gut abschneidet. Der Kurs der Aktie (3,7 GBP) liegt um +10,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 3,36 GBP, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,59 GBP, was einer Abweichung von +3,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Ascent als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ascent-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 66,67, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt bei 62,93, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Demnach wird die Ascent in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Ascent-Aktie wird als "Neutral" bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für die Ascent-Aktie, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung gering waren.

Zusammenfassend ergibt sich damit, dass die Ascent insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.