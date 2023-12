Wohin geht es nun, Arrail?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arrail-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 58,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auf 7-Tage-Basis eine "Schlecht"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Arrail deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine stabile Stimmung hin. Daher wird die Aktie sowohl hinsichtlich der Diskussionsintensität als auch der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Arrail zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Arrail beschäftigt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Arrail-Aktie mit 6,98 HKD derzeit -7,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -23,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Sowohl die kurzfristige als auch die langfristige technische Analyse führen somit zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".