Wohin geht es nun, Apartment Investment and Management Co?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Apartment Investment and Management Co-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 61. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,35, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Apartment Investment and Management Co eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Apartment Investment and Management Co eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vor allem positive Themen aufgetaucht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anlegerstimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für die Apartment Investment and Management Co ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Apartment Investment and Management Co mit 7,59 USD derzeit -0,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen befindet sich die Aktie +0,66 Prozent über dem GD200, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.