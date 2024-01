Wohin geht es nun, Anhui Expressway?

Der Aktienkurs von Anhui Expressway hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 32,1 Prozent gesteigert, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,05 Prozent, wobei Anhui Expressway mit 31,05 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Anhui Expressway derzeit um +3,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anhui Expressway besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anhui Expressway derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Verkehrsinfrastruktur, wobei der Unterschied 0,94 Prozentpunkte beträgt (7,29 % gegenüber 8,24 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.